Uomini da marciapiede | Ruffini e Ballerina gigolo per disperazione

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Nella calda estate degli Europei 2022, con tutti glidi Todi attaccati alla tv per seguire il torneo degli azzurri, un gruppo eterogeneo accomunato da guai vari guidato dai due fratelli Gennaro e Gabriele, trova il modo di risolvere i propri problemi economici puntando a vendere servizi...

da, di Francesco Albanese , con Francesco Albanese e Paolo Ruffini , Rocio Muñoz Morales , Herbert Ballerina , e il rapper Clementino , è invece la storia di come nel mese di ...Il regista e parte del cast saranno presenti al Nido dell'Aquila di Todi l'11 settembre

Il regista Francesco Albanese e parte del cast saranno presenti al Nido dell'Aquila di Todi l'11 settembre per la proiezione del film girato nella città di Jacopone Umbria ancora una volta ...Todi al cinema con "Uomini da marciapiede", la nuova commedia corale di Francesco Albanese alla sua seconda esperienza da regista, nelle sale da giovedì 7 settembre. Il film, prodotto da Run Film