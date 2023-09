Undicesima tappa Vuelta 2023 | la spunta Herrada | Kuss sempre in rosso

Jesus Herrada ha vinto l'della Vuelta a España 2023, la Lerma - La Laguna Negra di 163,5 chilometri. Lo spagnolo della Cofidis ha preceduto di 3' Romain Gregoire e di 8' Andreas Kron . Invariata in testa la ...Il corridore della Cofidis ha anticipato di 3" Romain Gregoire (Groupama - FDJ) e di 8" Andreas Kron (Lotto Dstny). LA LAGUNA NEGRA (SPAGNA) - Jesus Herrada trionfa nell'della Vuelta a España 2023, la Lerma - La Laguna Negra di 163,5 chilometri. Il corridore della Cofidis, scattato negli ultimi chilometri dell'arrivo in salita, ha anticipato di 3" ...Jesus Herrada vince l'della Vuelta 2023. Nei 163.5 km da Lerma a Laguna Negra trionfa il corridore di casa centrando la terza vittoria in carriera battendo nella volata in salita Romain Gregoire, a tre ...

Vuelta, Herrada vince l’undicesima tappa Sky Sport

Filippo Ganna non manca l'appuntamento con la cronometro di Valladolid e conquista la 24^ in carriera, la prima alla Vuelta. Alle sue spalle l'avversario di sempre nelle prove contro il tempo di ...L'undicesima tappa della Vuelta España si decide con una fuga da lontano, giornata interlocutoria per la classifica generale ...