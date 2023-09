Un’altra previsione flop di Tozzi | i cuccioli di Amarena stanno bene

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ormai è il caso dell’uccisione dell’orsa Amarena a riempire le pagine dei giornali. Dopo il polverone delle scorse settimane, sollevato per la pubblicazione del libro (Il Mondo al Contrario) del generale Roberto Vannacci, la frangia ambientalista e animalista è tornata all’attacco e ha trovato un nuovo capro espiatorio: non poteva che essere l’uomo, da una parte colpevole della distruzione del pianeta e dall’altra un assassino. Orsa Amarena, i fatti Ma riprendiamo i fatti. Dopo essere uscita dall’area del Parco nazionale d’Abruzzo, un abitante di San Benedetto si è ritrovato l’esemplare all’interno della sua proprietà privata alle 23 circa. Come affermato dal diretto interessato, lo sparo del fucile (legittimamente detenuto) è stato causato dalla paura, dai potenziali pericoli che potrebbe comportare un orso uscito da un Parco e ritrovatosi a due passi da un abitante. Per ...