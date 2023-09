(Di mercoledì 6 settembre 2023) Nella storia della cultura è consueta un’alternanza «carsica» di temi e problemi che appaiono e scompaiono dal dibattito pubblico. L’idea di modernità non fa eccezione a questa regola. Filo conduttore first appeared on il manifesto.

... "per un'immaginazione narrativa che, con passione, rappresenta l'attraversamento dei ...notare con il libro Guida il tuo carro sulle ossa dei morti che la critica aveva definito di"...La Pilotta nasce storicamente come museo di musei e conambizioneche, per via della natura delle sue collezioni, non poteva mantenere". La Pilotta ha le sue origini nella ...Nonostante avesseconoscenzadella gastronomia vercellese, ha sempre mantenuto quell'umiltà che era nel suo dna e che proveniva dalle campagne di Oldenico che gli diedero i natali. ...

Una enciclopedica cartografia per orientarsi nel «regnum hominis» Il Manifesto

L’imperatrice di Russia leggeva Tacito, Voltaire, e Montesquieu. E si offrì di finanziare l’Enciclopedia degli illuministi ...(Alias Domenica) Dotto intellettuale , nacque in Siria (Apamea) e visse a Rodi. Della sua opera monumentale sopravvivono solo frammenti, trasmessi da altri. Di Carlo Franco ...