Un posto al sole Anticipazioni | Puntate 11-15 Settembre 2023 | Roberto Chiede Perdono a Marina!

(Di mercoledì 6 settembre 2023)UnalTramada lunedì 11a venerdì 15e anteprime prossime storyline. Marina parte!Unalpronto all’esame del DNA per stabilire la paternità di Tommaso. Disperata, Lara si appella a Filippo! Diana rifiuta la corte di Alberto. Tensioni tra Rosa e Viola che continua ad indagare sui rapporti tra Renda e Sabbiese! Marina non accetterà le scuse di Ferri, mentre i sospetti di Viola su Damiano aumenteranno sempre di più! LeUnal, incentrate sulla trama delletrasmesse da lunedì 11a venerdì ...

Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50.

Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 6 settembre 2023 ComingSoon.it

