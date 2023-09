Un posto al sole | anticipazioni 7 settembre | Marina e Silvana lasciano Palazzo Palladini

(Di mercoledì 6 settembre 2023) La storica soap opera targata Rai Tre Unalda pochi giorni è tornata ad occupare stabilmente il suonel palinsesto Rai. Giovedì 72023 andrà in onda una puntata, che si preannuncia ricca di colpi di scena. L’attenzione sarà focalizzata principalmente suche lasceranno almeno temporaneamente. Lara invece continuerà a insinuarsi nella vita di Roberto, che però pian piano inizierà a nutrire dei dubbi su di lei. Ferri inizierà a sospettare di non essere lui il padre biologico del piccolo Tommaso. Scopriamo qualche spoiler in più riguardo la nuova puntata di Upas. UnalNella puntata di Un ...

Un posto al sole: le anticipazioni delle puntate dal 4 al 7 settembre 2023 La Gazzetta dello Sport

Nelle puntate dall'11 al 15 settembre Roberto scopre che Tommy non è suo figlio. Come svelano le anticipazioni delle puntate in onda a settembre 2023 su Rai 3, al consueto orario delle 20:50, il ...