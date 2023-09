Un pannello poco «green»

Leggi su panorama

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Il fotovoltaico, annunciato come la tecnologia «pulita» del futuro, in realtà ha dietro di sé una produzione, quasi tutta in Cina, assai più inquinante del previsto. Per non parlare dei problemi dello smaltimento. Ma chi lo rivela, dati alla mano, viene ignorato. Pannelli solari superstar. Ce ne sono sui tetti delle case, su quelli delle Chiese, sui terreni agricoli. Secondo il rapporto Solare fotovoltaico in Italia, pubblicato dal Gestore dei servizi energetici, a inizio 2022 l’Italia vantava più di un milione di impianti fotovoltaici installati, con potenza complessiva pari a 22,6 GW. L’aumento rispetto al 2020 era del 4 per cento, per il 45 per cento al Nord, per il 37 al Sud e per il 18 nelle regioni centrali. E sempre nel 2022 ne sono stati installati 205.806 contro i 79.878 dell’anno prima. Ma questa energia rinnovabile è davvero così? «In realtà i pannelli ...