Un film tra documento e melodramma Necessario | ma tragicamente poco innovativo

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Origin, il terzodi una donna – Ava DuVernay – in Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2023 ha fatto molto piangere. Le origini del titolo sono quelle del male del razzismo, o meglio, del sistema delle caste alla base del razzismo, elaborato da Isabel Wilkerson in Caste: The Origins of Our Discontents. La gestazione di questo progetto ambizioso è al centro della trama, che mescola la raccolta dei dati – sparsa in tre continenti: America, Europa e Asia – alla vita di Isabel (scrittrice nera e Premio Pulitzer in giornalismo interpretata da Aunjanue Ellis-Taylor). ...