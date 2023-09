Un attacco missilistico russo ha ucciso diciassette persone a Kostyantynivka | nel Donbas

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Unin un mercato di, in, haalmeno. Un raidin pieno giorno, in una città di circa settantamila abitanti, in un luogo affollato. Le vittime sono tutte civili, tra loro c’è almeno un bambino, ha detto il primo ministro Denys Shmyhal. Altre trentaquattro, almeno, sono rimaste ferite. ?? Russian occupiers hit the central market in #. There were many people in the market at the time of the strike. It is reported that there are victims. pic.twitter.com/oB2aRJwddo — NEXTA (@nexta tv) September 6, 2023è una città industriale, si trova nell’area più orientale dell’oblast di Donetsk. ...