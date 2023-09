Ultime Notizie – tornare a vecchio patto stabilità scelta peggiore

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Le parole di Mario Draghi hanno un peso diverso. Perché vengono lette in Europa, e in Italia, come un’indicazione vincolante: chi ne ha sempre apprezzato la visione le percepisce come una direzione da seguire, chi al contrario ne ha messo in discussione lo spessore le percepisce come una posizione con cui dover fare i conti. Quello che dice oggi all’Economist sul nuovodi, “passivamente alle vecchie regole sospese durante la pandemia sarebbe il risultatopossibile”, richiama gli stati membri alla responsabilità di trovare un accordo che non sia, semplicemente, un pericoloso passo indietro. Nell’Eurozona, secondo l’ex presidente della Bce, servono “nuove regole e più sovranità condivisa”. Sulle nuove regole spingono soprattutto gli Stati, come l’Italia, che non possono avere alcun ...