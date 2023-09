Ultime Notizie – si sposta da Torino a Roma

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Il processo sui conti della Juventus si. I giudici della Quinta sezione della Cassazione hanno dichiarato l’incompetenza territoriale diordinando la trasmissione degli atti alla Procura di. Gli atti del procedimento raccolti dall’accusa sono stati alla base dei procedimenti sportivi che hanno coinvolto la Juve nella scorsa stagione. Per il processo plusvalenze, la Juve è stata penalizzata di 10 punti e la sanzione ha determinato la retrocessione della formazione bianconera fuori dalla zona Champions League. Il processo legato al pagamento degli stipendi nel periodo covid, invece, si è chiuso con il patteggiamento e una sanzione pecuniaria. A conclusione dell’iter, la Uefa ha escluso la Juve dalle coppe europee per una stagione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione