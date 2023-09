Ultime Notizie Roma del 06-09-2023 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 settembre 2023)dailynews radiogiornale mercoledì 6 settembre Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrara il segretario di stato statunitense Antony blinken in Ucraina per una visita a sorpresa a chi è che incontrerà il presidente di Renzi dopo il ministro degli Esteri kuleba come confermato alla CNN una fonte autorevole delle dipartimento di stato americano secondo la quale non dovrebbe annunciare nuovi finanziamenti per Ucraina per un valore di oltre un miliardo di dollari sono tornato oggi a chi è per incontrare i nostri partner per discutere di controffensiva in corso dell’assistenza Futura degli spazi di ricostruzione ha scritto in un tweet spiegando che lo scopo della sua visita e soprattutto quello di rafforzare il costante impegno degli Stati Uniti nei confronti del Ucraina al fianco del ministro degli Esteri ucraino kuleba blinken ha detto vogliamo ...