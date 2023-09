Ultime Notizie Roma del 06-09-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 settembre 2023)dailynews radiogiornale ancora una Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a Monreale provincia di Palermo i carabinieri hanno arrestato 4 persone per reati che vanno da violenza sessuale a violenza sessuale di gruppo e a lesioni personali nei confronti di due sorelle gli ha dati sono il nonno lo zio i genitori delle vittime 4 è contestata l’aggravante di aver commesso gli abusi nei confronti di minori di 10 anni di familiari i diversi episodi di violenza sessuale sarebbero stati compiuti 3 2011 23 le due vittime oggi hanno 13 e vent’anni tale ancora il prezzo della benzina che l’autostrada sfonda di nuovi €2 al litro dopo la decisione di rabbia Saudita e Russia di prolungare fino a fine anno in Italia la produzione di petrolio con il Brent giunto martedì a 90 dollari al barile si continua Infatti a registrare per il quarto giorno ...