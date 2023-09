Ultime Notizie Roma del 06-09-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 settembre 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e il giorno del vertice di maggioranza a Palazzo Chigi sulla manovra allo studio dell’esecutivo di Giorgia Meloni ci sono nuovi sostegni contro il caro bollette Bonus benzina contro il caro carburanti ulteriore stretta sul superbonus voltiamo pagina ragazzi se vi dico treno andata da quella parte è quanto si sente in un video girato la sera del 30 agosto pochi minuti prima dell’incidente ferroviario Brandizzo nel Torinese costato la vita a 5 operai Il video è stato girato da Kevin Laganà chi più giovane delle 5 vittime ed è stato consegnato alla Procura di Ivrea dall’avvocato della famiglia del ragazzo deceduto è proprio sulle immagini arriva il commento del fratello di Kevin Antonio Laganà il video si commenta da solo per me è il valore di un testamento è come se ...