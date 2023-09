Ultime Notizie Roma del 06-09-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 settembre 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per the children la ripresa dell’anno scolastico il primo dalla fine ufficiale dell’ emergenza covid non ha cancellato l’impoverimento educativo generato dalla pandemia sull’apprendimento e sul benessere psicologico degli studenti dopo la gente la percentuale di PIL investita dal nostro paese in questo settore è tornata a scendere a 41 percento contro una media Europea del 48 a cui si aggiunge la carenza di servizi come asili nido mense tempo per l’organizzazione Come si evince dal rapporto il mondo in una classe un’indagine sul pluralismo culturale nelle scuole italiane non sorprende che la dispersione scolastica in Italia si è Superiore rispetto alla media europea e voltiamo pagina torniamo in Ucraina il presidente dellania Klaus iohannis ha ...