Ultime Notizie – Naufragio Cutro | perito procura punta il dito su Frontex

(Di mercoledì 6 settembre 2023) “Le informazioni fornite dasulla rotta e sulla navigazione” alle autorità italiane nella notte del 26 febbraio scorso “sono state molto approssimative se non fuorvianti”. Arrivano a sorpresa, a pagina 9 della perizia, le parole delnominato dalladi Crotone per fare chiarezza su quanto avvenuto poco prima del terribileavvenuto quella notte a Steccato di. I periti spiegano nella consulenza che “le prime richieste di soccorso lanciate dai migranti si attestano alle 4.12 del 26 febbraio”. Per i consulenti “ciò dimostra” che l’agenzia europea per la difesa delle frontierenon avrebbe agito in maniera corretta. Sono state 94 le vittime accertate della strage ma decine di persone non sono mai state ritrovate. “Un altro dato certo su cui si ...