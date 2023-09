Ultime notizie mondo Wsj | la Cina vieta ai funzionari governo l’uso dell’iPhone Ucraina | Blinken arrivato a Kiev | vedrà Zelensky

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Il segretario di stato Usadovrebbe essere oggi a, secondo i media ucraini. Gli Usa però non confermano. Intanto il Regno Unito dichiara la Wagner un gruppo terroristico. Nella notte attacchi russi sull’oblast di Odessa e ai confini con la Romania e su. Negli Stati Uniti, Trump attacca e insulta il procuratore che indaga su di lui

A seguito del tragico incidente che si è verificato nella giornata di ieri a San Giorgio a Cremano ha perso la vita Marilisa Carrano , insegnante e giornalista, originaria di Sant'Agnello, morta all'...Come riportano Ukrainska Pravda e Rbc - Ucraina, il segretario di Stato Usa è nella capitale ucraina. Zelensky rimuove Kyrylenko dalla carica di governatore del Donetsk. Nell'omonimo capoluogo ...Le Capitali vi porta leda tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui . Ricordiamo che EURACTIV desidera continuare a fornire contenuti di alta ...

Ultime notizie mondo. Romania, nuovi attacchi molto vicini alla nostra frontiera. Zelensky rimuove ... Il Sole 24 ORE

Il segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato questa mattina a Kiev: lo riportano Ukrainska Pravda e Rbc-Ucraina. Ukrainska Pravda cita Pravda europea mentre Rbc-Ucraina cita fonti ...Un vero e proprio "flop": solo così si possono definire le ultime due spedizioni mondiali della Germania, eliminata sia in Russia che in Qatar alla fase a gironi. Spesso, però, non sono solo le ...