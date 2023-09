Ultime Notizie – Mantova | ciclista investito e ucciso da auto su strada provinciale

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Incidente mortale questa mattina poco dopo le 9.30 a Monzambano, comune in provincia di. A perdere la vita è stato undi 78 anni, morto sul colpo, dopo essere statoda un’mentre percorreva laSp 15. Sul posto, oltre ai soccorsi del 118 con elicottero e l’ambulanza, sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’impatto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione