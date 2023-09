Ultime Notizie – Internet | Ue designa sei ‘guardiani’ del web | ecco chi sono

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Si tratta di Alphabet (la casa madre di Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook), Microsoft e di ByteDance (TikTok) La Commissione Europea hato oggi, per la prima volta, sei ‘gatekeepers’, guardiani del Web, in base al Digital Markets Act, sei grandi compagnie attive nel mondo digitale di particolare rilevanza e peso nell’Ue, che avranno obblighi e responsabilità specifici per la fornitura in Europa di una serie di servizi. Nessuno dei sei ‘gatekeeper’ è europeo: cinquestatunitensi e uno cinese. Si tratta di Alphabet (la casa madre di Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook), Microsoft e di ByteDance (TikTok). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione