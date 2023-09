Ultime Notizie – “Grande artista | visionario in tante cose”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 6 settembre 2023) “Un grandissimo: è stato attore, è stato regista di film bellissimi, ma soprattutto è statoin”. Così all’Adnkronos la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, commentando al Lido di Venezia la morte di Giuliano Montaldo, deceduto oggi a Roma a 93 anni. “Perdiamo davvero unmolto attuale, che ha dettato la linea dell’audiovisivo italiano e non solo”, aggiunge Borgonzoni sottolineando: “Pensiamo che è stato il primo a credere anche ad una serialità, quindi ad uno sviluppo dell’audiovisivo che magari in quel tempo, ma penso anche in tempi molto più recenti, dai grandi registi non veniva fatto”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione