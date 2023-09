Ultime Notizie – cosa dice il fratello della ragazza scomparsa

(Di mercoledì 6 settembre 2023) “Giuliano Amato ha fatto ieri una dichiarazione importante, perché è un ex premier e partendo da Ustica e dalla strage di Bologna ha citato espressamente il caso di Emanuela Orlandi parlando di vicende in cui le verità sono ‘ancora incomplete'”. Lo afferma all’Adnkronos Pietro Orlandi commentando le dichiarazioni di Amato ieri in un incontro alla Stampa estera in Italia. ‘’A questo punto credo non ci siano più dubbi sulla necessità di istituire la Commissione parlamentare sul caso Orlandi – aggiunge il15enne cittadina vaticananel nulla 40 anni fa – e penso che le parole di Amato rappresentino una spinta decisiva in questo senso’’.HA DETTO AMATO In conferenza stampa dopo le dichiarazioni su Ustica, l’ex presidente del Consiglio aveva parlato anche di “situazioni importanti rispetto ...

La questione Superbonus è in primo piano in questi giorni. La discussione sui costi della misura per le casse dello Stato è accesa. Nonostante le polemiche la corsa per l'incentivo continua. Questa ...Lo stesso Maresca che nelleore ha visto arrivare nel suo pronto soccorso una giovane ... Iscriviti alla newsletter per essere informato sulledi Torre del Greco. Nome e Cognome* ...SSC Napoli - Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato ...

Guerra Ucraina, media: Blinken è arrivato a Kiev. LIVE Sky Tg24

Lo ha detto il garante per la sorveglianza dei prezzi Benedetto Mineo in audizione alla Camera precisando che "il rialzo dei prezzi medi degli ultimi due mesi hanno quindi un'origine che non si ...Manila, 6 set. - (Adnkronos) - Sarà la Germania a sfidare gli Stati Uniti in semifinale ai campionati del mondo di basket. Alla 'Mall of Asia Arena' di Manila i tedeschi superano 81-79 la Lettonia al ...