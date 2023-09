Ultime Notizie – ancora caldo sull’Italia ma è rischio temporali al Sud

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Prossime ore con un nuovo rialzo “sensibile” delle temperature, ma èal Sud per la minaccia di un violento ciclone che potrebbe diventare anche uragano. A spiegare le previsioni meteo per oggi sono gli esperti de ilMeteo.it. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito, conferma infatti un’Europa capovolta con sole a Nord e maltempo tra Grecia e Sud Italia, molto intenso soprattutto sulla penisola ellenica e sul Mar Ionio meridionale. Qui si sta infatti formando un ciclone sempre più profondo che tra giovedì e venerdì potrebbe diventare un Uragano Mediterraneo (dalla fusione dei termini inglesi MEDIterranean hurriCANE): il mare caldissimo, con acqua a 28 gradi, fornirà calore ed umidità al ciclone che sta già portando pesanti alluvioni in Grecia. La traiettoria di questo ciclone violentissimo è prevista a Sud-Est dell’Italia, con l’occhio ...