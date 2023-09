(Di mercoledì 6 settembre 2023) Roma, 6 set. (Adnkronos) - "Come dissi anche un anno fa quando andai a Chisinau e lungo i confini con l' Ucraina, la, è direttamente coinvolta nell'aggressione russa. Vittima a sua volta di un' occupazione militare nella regione della Transnistria, ha aperto fin da subito le porte alle famiglie in fuga dalla guerra. Nonostante queste minacce, ha sempre sostenuto le posizioni dell'Europa: la condanna all'invasione e il riconoscimento dei confini internazionalmente validi". Così Ettoredi Iv. "Laè anche un paese che in questi anni ha fatto molti progressi in campo economico, dello stato di diritto, e coopera attivamente con l'Unione europea anche grazie ad un accordo di libero scambio siglato nel 2013. Ci auguriamo che questo possa essere solo l'inizio di un lungo cammino".

Ue: Rosato, 'ok a risoluzione per ingresso Moldavia passo importante' La Gazzetta del Mezzogiorno

