Ue designa come “gatekeeper” sei Big Tech | più responsabilità e nuovi obblighi

(Di mercoledì 6 settembre 2023) La Commissione europea hato oggi, per la prima volta, sei "" - Alphabet (Google), Amazon, Apple, ByteDance (TikTok), Meta (Facebook, WhatsApp), Microsoft - nell'ambito del Digital Markets Act (DMA), una nuova norma che imponeagli over-the-top del mondo. In totale, sono stati indicati 22 servizi di piattaforma forniti daiqualificanti per lazione. I seiavranno ora sei mesi per garantire il pieno rispetto deglistatuiti nel Digital Markets Act per ciascuno dei servizi principali della piattaformati. Quattro indagini di mercato Il DMA richiede che la Commissione europea designi le piattaforme digitali...

Ne consegue che Samsung non è designatagatekeeper rispetto ad alcun servizio principale della piattaforma. Dopo la loro designazione, i "gatekeeper" hanno ora sei mesi per conformarsi all'...richiesto da Apple e Microsoft , per Bing, Edge, Microsoft Advertising e per iMessage, invece, la Commissione ha avviato in parallelo quattro indagini di mercato per valutare ulteriormente le ...Johannesburg (Agenzia Fides) " "Vi applaudiamo per il dono del coraggio e dell'abnegazionedenunciatori della corruzione del Paese". Così i Vescovi sudafricani riuniti nella Southern ...che...

Ue designa come "gatekeeper" sei Big Tech, con nuovi obblighi Agenzia askanews

Roma, 6 set. (askanews) - La Commissione europea ha designato oggi, per la prima volta, sei 'gatekeeper' - Alphabet (Google), Amazon, ...Il Cremlino ha affermato che il gruppo Wagner non esiste legalmente dopo che Londra ha designato il gruppo come “organizzazione terroristica”.