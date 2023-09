Ucraina-Russia | missili su Kiev e droni contro il porto di Izmail

(Di mercoledì 6 settembre 2023) (Adnkronos) – Un attaccostico russo ha colpito la capitale dell'. Lo ha annunciato l'amministrazione militare della capitalesu Telegram, sottolineando che tutti isono stati abbattuti dalla contraerea prima di raggiungere i loro obiettivi. Mentre in tutta l'sono risuonati gli allarmi antiaerei, Serhy Popko, capo dell'amministrazione militare di, parla di ''un nuovo attaccostico lanciato dal nemicouna città pacifica con l'obiettivo di uccidere la popolazione civile e distruggere le infrastrutture''. Al momento non risultano vittime o danni. Una persona è stata invece uccisa e l'infrastruttura portuale è stata danneggiata negli attacchi notturni condotti con ...

...presidente Vladimir Putin per discutere un potenziale accordo per fornire a Mosca armi per la sua guerra in. "Esortiamo la Corea del Nord a cessare i negoziati sugli armamenti con lae ...Mentre in tutta l'sono risuonati gli allarmi antiaerei, Serhy Popko, capo dell'amministrazione militare di Kiev, parla di ''un nuovo attacco missilistico lanciato dal nemico contro una città ...Uno strumento militare delladi Vladimir Putin" il cui lavoro ine in Africa rappresenta una ''minaccia alla sicurezza globale''. Anche dopo la morte del suo leader, ha detto Braverman,...

Orsini: "Controffensiva Ucraina un fallimento, soldati Kiev in fuga" Adnkronos

Milano, 6 set. (askanews) - Prosegue la guerra in Ucraina. Sul terreno è stato fermato un attacco missilistico russo contro Kiev, mentre sul ...L’amministrazione militare: tutti i razzi abbattuti prima di raggiungere i loro obiettivi. Attaccato anche il porto di Izmail: un morto ...