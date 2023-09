Ucraina | raid su Zaporizhzhia | 2 feriti

Allarmi diaerei sono risuonati in tutta l'per un'ora. "Un altro attacco missilistico del nemico contro una città pacifica con l'obiettivo di uccidere la popolazione civile e distruggere ...Allarmi diaerei sono risuonati in tutta l'per un'ora. 'Un altro attacco missilistico del nemico contro una città pacifica con l'obiettivo di uccidere la popolazione civile e distruggere ...Una notte di attacchi massicci sull', obiettivi principali la capitale, Kiev , e l'hub del grano ( Odessa ), ma gli allarmi aerei sono scattati in tutte le regioni. Le allerte suiaerei sono risuonati in tutto il paese per ...

Blinken a Kiev, Cnn: "Annuncerà 1 miliardo di dollari di aiuti". Missili e droni sull'Ucraina - Kiev, attacco missilistico sulla città di Zaporizhzhia - Kiev, attacco missilistico sulla città di Zaporizhzhia RaiNews

A più di 18 mesi dall'invasione russa, l'Ucraina sostiene che sta guadagnando terreno e che ha sfondato la prima linea di fortificazioni russe in diversi punti della linea del fronte ...La Russia ha lanciato un massiccio raid missilistico su Kiev e diverse regioni ucraine, con i sistemi di difesa aerea del Paese che hanno abbattuto 23 su 33 missili, prima che raggiungessero i loro ob ...