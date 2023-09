Ucraina | Missili russi su un mercato | 17 morti Drone in Romania | Violata la sovranità di un Paese Nato

Ancorarussi sull', ancora morti . Questa volta Mosca ha centrato un mercato nella città di Kostiantynivka, nel Donetsk, causando almeno 17 vittime e 32 feriti tra i civili. Intanto la ...... munizioni da 120 millimetri per i carri armati Abrams;teleguidati;Javelin; oltre ...a Kiev e non sono radioattivi Gli Usa manderanno proiettili all'uranio impoverito all'. Lo ...Ancorarussi sull', ancora morti. Su un mercato nella città di Kostiantynivka , nel Donetsk: almeno 17 vittime e 32 feriti tra i civili. Anche un bambino è rimasto ucciso. Da est a ovest la ...

Ucraina, missili Russia sul mercato: è strage. Il video di Zelensky Adnkronos

Tra tutte le città dell'Ucraina colpite dalla guerra, Odessa è la ferita palpitante che più riguarda l'Italia. E non è un caso che la prossima settimana, missili permettendo, una delegazione capitanat ...Kiev, 6 set. (askanews) - Nel giorno del devastante attacco russo sulla cittadina di Konstantinovka, nella regione di Donetsk in Ucraina, con ...