Ucraina | la diretta – Media | “Blinken arrivato a Kiev | vedrà Zelensky” | ma gli Usa non confermano Esplosioni nella regione di Odessa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Il segretario di stato americano sarebbe, riferisce Rbc-, aggiungendo che il suo arrivo non sarebbe stato annunciato in precedenza per motivi di sicurezza. Le deflagrazioni sarebbero avvenute al confine con la Romania: nel porto di Reni,città di Kilia e nel distretto di Izmail L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.