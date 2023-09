Ucraina | Blinken a Kiev | atteso annuncio aiuti Usa per oltre un miliardo di dollari

(Di mercoledì 6 settembre 2023) (Adnkronos) – Il segretario di Stato Usa Antonyè arrivato oggi inper una visita a sopresa. Aincontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba, come confermato alla Cnn da una fonte autorevole del Dipartimento di Stato americano, secondo la qualedovrebbe annunciare nuovi finanziamenti per l’per un valore diundi. Intanto, come mostrato da video diffusi sui social media, una volta arrivato aha incontrato Patron, il Jack Russell Terrier utilizzato dall’esercito ucraino per rilevare la presenza di mine e insignito lo scorso anno da Zelensky per il suo coraggio. L’ultima volta che il capo della ...

... è "disgustoso", ha detto Putin, che Volodymyr Zelensky , con le sue radici religiose, si presti a " coprire la glorificazione del nazismo e coloro che hanno guidato l'Olocausto in" con "lo ...

