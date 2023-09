Tutti in pista | il 23 settembre torna la Papa Gio Run

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Bergamo.pronti per la terza edizione dellaGio Run, la corsa/camminata ludico motoria di beneficenza di 5 e 10 km organizzata dal gruppo Podisti Insonni di Zanica, in collaborazione con l’A.S.D. Runners Bergamo e con il Comune di Bergamo, Assessorato allo Sport. La data da fissare in agenda è domenica 23. La partenza e l’arrivo dell’evento saranno presso la “Casa del Sole” dell’Associazione Paolo Belli di Via Bergonzi alla quale sarà devoluto tutto l’incasso della manifestazione. L’Associazione Paolo Belli è una realtà che da 31 anni opera nell’ambito della lotta alla Leucemia e altre forme tumorali attraverso l’informazione e la sensibilizzazione con eventi e pubblicazioni, attraverso servizi di patronato, accoglienza e supporto ai malati e ai loro familiari, attraverso la costruzione di strutture ...

