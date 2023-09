Tutte le sfumature di capelli in tendenza per l’autunno

Leggi su amica

(Di mercoledì 6 settembre 2023) L’eccitazione è palpabile. Le tendenze dell’autunno 2023 solleticano la curiosità e la voglia di sperimentare, tanto con tagli inediti, quanto con colori dinuovi e alla moda. Le ispirazioni non mancano: bastano cinque minuti su Instagram o TikTok per trovare idee, foto e immagini dedicate a tinte speziate e nuance brillanti, capaci di dare alla chioma (e a chi la possiede) una personalità nuova. Scegliere è difficile. Da un lato, infatti, le tendenze riscoprono la naturalezza deibiondi e del castano, declinati in chiaroscuri che regalano multi-dimensionalità. Dall’altro, il rosso si scatena in molteplici, che giocano con riflessi speziati e più vitaminici, emulando la natura o saturandola. Un tuffo in tonalità profonde e mature, per lasciarsi alle spalle le schiariture dell’estate senza dimenticarle ...