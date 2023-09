Tutte le anticipazioni sull’evento Apple del 12 settembre

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Wonderlust, questo il nome dell’eventodel 12, non riguarderà solo l’Iphone 15 ma ancheWatch e Airpods Meno di una settimana al lancio dell’ Iphone 15 ma anche gliWatch Series 9 e la seconda generazione diWatch Ultra, scopriamole. iPhone 15 Quattri i nuovi modelli che verranno presentati: iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max uno da 6,1 pollici, il modello ??Plus da 6,7 ??pollici, iPhone 15 Pro da 6,1 pollici e un iPhone 15 Pro? Max da 6,7 ??pollici. iPhone 15 e iPhone 15 Plus erediteranno funzionalità e caratteristiche di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max: il chip A16 Bionic, la Dynamic Island e la fotocamera da 48 MP. Come accadde già lo scorso anno, dunque il ...

Scopriamolesettimanali de Il Paradiso delle Signore dal 4 all'8 settembre 2023 . Un Posto al Sole: La Trama di oggi 6 settembre 2023 Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - ...La prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini inizierà lunedì 11 settembre, e le novità saranno davvero numerose. Sull'ultimo numero del magazine Chi uscito oggi inle edicole è stato dedicato un intero articolo sul padre di tutti i reality show in onda su Canale 5 , cogliendo l'occasione per svelare succosi retroscena e novità inedite. A tal proposito è ...Scopriamolesettimanali di Beautiful dal 4 al 10 settembre 2023 . Beautiful va in onda su Canale 5 , dal lunedì alla domenica alle ore 13.45 .

Beautiful, anticipazioni puntate americane: Liam su tutte le furie L'Argomento Quotidiano

La Promessa si accinge a far luce sulla morte del barone attraverso le puntate dell'11 e 12 settembre. Con l'intera famiglia lontana dalla tenuta per prendere parte al saluto finale di Juan, quattro ...Cosa vedremo in "The Crown" 6 Ecco tutto quello che sappiamo sull'ultima stagione di una delle serie più amate. Che sta per arrivare ...