... secondo una nota della presidenza del governo di. Durante l'incontro è stata valutata l'attuale situazione economica del Paese, mentre ilministro si è informato sulle recenti attività ...... lei si arrese a quell'uomo molto ricco, figlio di un costruttore didi origine abruzzese. ... Litigarono e mio padre ebbe ilinfarto. Poi gli tolse il marchio, ebbe il secondo infarto e ...Il Portogallo schiera Marilia Oliveira, chef al timone di "O Boteco", ilristorante ligure - ... e Ben Slimene Belhassen: entrambi in forze esecutive al ristorante Via Mercato ache ...

Tunisi: primo ministro sollecita ripristino finanze pubbliche - Notizie ... Agenzia ANSA

Il primo ministro tunisino Ahmed Hachani ha sottolineato la necessità di sforzi concertati da parte di tutti i soggetti del governo coinvolti nel ripristino dell'equilibrio finanziario pubblico e di c ...Lo ha affermato il ministero di Tunisi in una nota precisando di stare valutando di ampliare l'elenco dei prodotti esclusi dal regime privilegiato, in particolare per i prodotti simili fabbricati sul ...