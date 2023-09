Truffe agli anziani | a Bari estate da dimenticare

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Nelle ultime settimane, solo nella città disi sono susseguiti diversi episodi dinei confronti di persone anziane, che sono le vittime più fragili e vulnerabili. Questi reati aumentano statisticamente soprattutto nel periodo estivo, dato che le città si svuotano, i figli ed i parenti delle persone anziane sono fuori per le vacanze e di conseguenza restano sole. Il modus operandi dei malfattori è sempre lo stesso: telefonare o fermare per strada le vittime prescelte, spacciandosi come rappresentanti delle forze dell’ordine o avvocati e con la scusa di un incidente stradale o per la liberazione di un figlio o nipote da presunti arresti o problemi giudiziari, sottraggono somme di denaro in contante o oggetti personali di valore. “Siamo molto preoccupati per l’escalation di casi die raggiri nei confronti delle persone ...