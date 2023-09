Truffa per ottenere reddito cittadinanza | 304 denunciati a Lecce

In totale sono 304 le persone denunciate: 301aver reso o utilizzato dichiarazioni o documenti falsipercepire indebitamente il reddito di cittadinanza e 3peculato ( i dipendenti del Caf)...Unache pesa 2 milioni e 200mila euro, dei quali un milione e 600 già indebitamente ... In particolare è stato accertato che i cittadini pizzicati,lo più stranieri, si sarebbero tutti e ...Disposto anche il sequestro preventivo finalizzato alla confiscaequivalente di benioltre 7 milioni di euro. vbo/gsl

Oltre 300 stranieri, con la complicità di tre dipendenti di un Caf della provincia di Lecce, pur in assenza dei requisiti avrebbero percepito indebitamente il reddito di cittadinanza per una frode ...