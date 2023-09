(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ilpuò letteralmente modificare i tratti del viso e ringiovanire o invecchiare una persona. Ormai il lavoro delup artist diventa sempre più difficile perché, grazie ai contenuti sulle varie piattaforme di condivisione come TikTok e Instagram, i trend da seguire cambiano in pochissime ore. Quest’estate è stata la volta dello “strawberryup”, ovvero unincentrato sulle guance rosse e le lentiggini (finte), a ricordare una fragola, mentre pochi giorni prima, tutti sono impazziti per il “latteup”, diventato in seguito “espressoup”, per i colori utilizzati, marroncino e affini. Ma c’è una moda che non passerà mai, ovvero il “per sembrare più” e di questo, Patricia Lichtenberger è un’esperta. Andiamo a ...

Dunque, perché non sfruttare i propri companiontrasportare i materiali e gli oggetti più pesanti Questoè particolarmente utile quando si è lontani dalla propria nave e si trasporta ...... il colosso delle spugnette da make up, può essere usatorimuoveree impurità sia su spugnette che su pennelli. Ha un piccolo disco di siliconefar penetrare meglio il detergente e ...Il look sexy sceltoallenarsi all' Adriano Panatta Racquet Club è abbinato alla manicure rosso fuoco e alviso curatissimo è solo un dettaglio. Infatti la caption continua così: 'La ...

«Trucco per apparire 20 anni più giovane», così la regina del make up inganna i suoi pretendenti corriereadriatico.it

Uno striscione “Felipe Massa campione del mondo 2008” fatto rimuovere con un pretesto farsa. Poi l’invito a non presentarsi per l’ex ferrarista che reclama quel titolo mentre chi ha ordito l’imbroglio ...Dedicarsi alla cura di sé con una nuova trousse per il trucco per affrontare con più carica il rientro nella routine autunnale ...