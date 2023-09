Trofeo Yashin | Maignan e Onana candidati come miglior portiere

Stando che non c'erano molti dubbi sul trionfo di Benzema per il Pallone d'Oro, non vi erano dubbi neanche su Courtois vincitore del, quello riservato al miglior portiere della ...Nessuna sorpresa, invece, per ilLev, assegnato all'estremo difensore del Real Madrid, Thibaud Courtois . Al talento del Barcellona, Gavi va il premio Kopa, come miglior U21. Alexia ...Oltre al Pallone d'Oro maschile, in quel di Parigi, verranno assegnati altri premi, ossia ilKopa (miglior Under 21) , il(miglior portiere) e il Pallone d'Oro femminile. Pallone ...

PALLONE D'ORO, I 10 CANDIDATI AL TROFEO YASHIN - Sportmediaset Sport Mediaset

C'è anche Mike Maignan in lizza per aggiudicarsi il Trofeo Yashin: nella lista dei migliori portieri c'è anche quello del Milan.France Football ha reso noti i nomi dei candidati dello Yashin Trophy. Si tratta del premio dedicato al miglior portiere della stagione eletto durante la cerimonia del Pallone d’Oro. Ci sono due nomi ...