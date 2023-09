Triathlon | Coppa del mondo 2023 | cinque azzurri in gara a Karlovy Vary

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Altro appuntamento di WorldCup che dopo le tappe di Weihai e di Valencia che hanno regalato tre medaglie azzurre con l’oro di Seregni e i due bronzi di Zane e Sarzilla, si sposta a. La tappa del circuito didel, che a ottobre arriverà a Roma, si correrà domenica 10 settembre sulla distanza olimpica con due giri da 750 m di nuoto, ciclismo con 6.5 km di trasferimento e 4 giri da 4.9 km per un totale di 40.8 km di percorso e corsa finale di 10 km in quattro giri. Sarannogliinnel settimo appuntamento consecutivo didelnella città della Repubblica Ceca, Bianca Seregni (G.S. Fiamme Oro – DDS/7MP), Ilaria Zane (Overcome), Luisa Iogna Prat (707), ...

...averci offerto il suo prezioso contributo che ci ha permesso di partecipare al campionato e... Basket, Boxe francese, FootGolf, Motociclismo, Padel, Paintball, Parapendio,, Volley, ...Dal 29 settembre al 1° ottobre, sempre a Cervia , si svolgerà ilEvent con le attesissime gare del Campionato Italiano Sprint individuale, la Staffetta 2+2 e laCrono. Gli altri ...Medaglia di bronzo per Michele Sarzilla indel Mondo, nella WorldCup di Valencia. Una bella giornata per i colori azzurri completata anche dall'ottima prova di Nicola Azzano che ha chiuso ai piedi del podio in quarta posizione.

Triathlon, Coppa del Mondo: trionfo azzurro con Bianca Seregni Today.it

dal motociclismo al triathlon, dal grande tennis a vela e motonautica, dal volley a bici da strada e MTB. Tanti gli appuntamenti da non perdere: Moto GP, Ironman, Coppa Davis, Nove Colli, Dragon Boat, ...Valencia – Festeggia un altro podio in Coppa del Mondo l’Italia del Triathlon Azzurro. Lo fa con Michele Sarzilla che si piazzato terzo a Valencia. L’atleta tricolore ha firmato il tempo di 1:41:26, ...