Trenta gatti spariti nel Bolognese | taglia di 4mila euro sul rapitore | si teme l' azione di sette esoteriche o sataniste

Trenta gatti scomparsi nel Bolognese, taglia di 4mila euro sul rapitore: «I proprietari hanno paura» ilmessaggero.it

L’ultimo gatto scomparso si chiama Eddy , un micione di 12 chili di cui i proprietari hanno pubblicato le foto su alcuni gruppi social spiegando che è ...Un rapitore seriale di gatti, o ancor peggio un killer, questa la spiegazione più plausibile legata alla sparizione di diversi felini a Monzuno, in provincia di Bologna, ed in altri ...