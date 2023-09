(Di mercoledì 6 settembre 2023) «Cosa portiamo al tavolo sulla? Gli spritz...». L?appuntamento, del resto, si presterebbe anche: ore 18.30, palazzo Chigi. «Ma di questi tempi meglio non...

E quindi la proroga deldel cuneo fiscale, ma anche la detassazione delle(si punta al 15%) e la mini - Ires, un'imposta light sui redditi delle società che investono e assumono. ......la tassa sugli extraprofitti delle banche e chiede anche fondi per incrementare le pensioni minime e la detassazione di straordinari e. Se tutti sembrano d'accordo per mantenere il...Dalla conferma delal cuneo per i redditi medio - bassi alla riproposizione (e forse il ... E ancora: tassazione agevolata al 5% dei premi di produttività, detassazione delle, ...

Tredicesime e taglio del cuneo, le priorità dei partiti per la Manovra (che sarà “sobria”) ilmessaggero.it

«Cosa portiamo al tavolo sulla Manovra Gli spritz...». L’appuntamento, del resto, si presterebbe anche: ore 18.30, palazzo Chigi. «Ma di questi tempi meglio ...Sulla legge di bilancio i margini sono molto stretti, le risorse esigue e i tre partner di governo sono divisi ...