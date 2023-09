Traumi in vacanza? Capua Figc | “Perché non si fa sport durante l’anno”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) (Adnkronos) – “Senza un’adeguata preparazione e un allenamento costantetutto, i rischi legati agliinsono ovunque. Anche la partita a tamburello sulla battigia può provocare una fastidiosissima tendinite del gomito. Per non parlare degliin acqua, tra cui sci nautico e windsurf: per il primo servono muscoli di gambe e braccia ben allenati; stare in equilibrio sulla tavola da surf, poi, comporta uno sforzo fisico non indifferente. In mancanza di un allenamento, infatti, crea problemi alla colonna vertebralela si sottopone a un carico al qualenon è stata abituata”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Pino, medico traumatologo della Federazione giuoco calcio ...

... per i più piccoli è la voglia di scoprire ed esplorare il motore che spingere in su il numero degli infortuni in'. Le 'vittime' ideali 'e incidenti sono più frequenti nei maschi dai ...... i rischi legati agli sport insono ovunque . Anche la partita a tamburello sulla battigia ... " Isono provocati essenzialmente da mancanza di allenamento - spiega Capua - poi certo può ...Risultato In montagna abbiamo riscontrato un aumento deida ciclismo o durante le escursioni" nei sentieri di trekking "a danno di clavicole, bacino, anche, spalle e femori. Al mare, invece, ...

Traumi in vacanza Capua (Figc): "Perché non si fa sport durante l ... Adnkronos

Torna in viaggio dopo il trauma subito nel naufragio della Costa Concordia, ma la vacanza che sognava non è andata come aveva sperato. (ilGiornale.it) La tragedia vissuta sulla Costa Concordia nel ...[themoneytizer id=”99064-6] Pino Capua, medico traumatologo della FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio, è intervenuto ai microfoni di Adnkronos Salute. Queste le sue parole: “Senza un’adeguata pr ...