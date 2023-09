Trattore si ribalta | agricoltore muore schiacciato

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Incidente mortale sul lavoro in provincia a Venasca, in valle Varaita, nella provincia di Cuneo. Un uomo è morto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 6 settembre 2023,daldi cui era alla guida. L'incidente è avvenuto in borgata Rolfa, sulle alture del paese. La vittima...

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, i soccorsi hanno potuto constatare solo la morte

Venasca – Un uomo di 68 anni è morto oggi pomeriggio a Venasca, in frazione Rolfa, per un incidente mentre guidava il trattore. Si tratta di Franco Allasina, finito sotto il mezzo meccanico, che si è ...