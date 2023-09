Traghetto in Grecia | passeggero arriva in ritardo e un membro dell' equipaggio lo spinge in mare | morto a 36 anni

Passeggero in ritardo tenta di prendere lo stesso ilal porto del Pireo , ma lo fermano e nello spingerlo giù dalla rampa cade finendo nel vortice dell'elica del. L'uomo di 36 anni è morto . A riportare la notizia è il quotidiano greco Ekathimerini, spiegando che quattro persone sono state arrestate: il capitano, il nostromo, il primo ufficiale e l'...Una vicenda tragica e assurda: in, al porto del Pireo , un uomo di 36 anni è morto dopo essere stato spinto dall'equipaggio dela bordo del quale cercava di salire, mentre la nave era in partenza. I membri dell'...Passeggero in ritardo tenta di prendere lo stesso ilal porto del Pireo, ma lo fermano e nello spingerlo giù dalla rampa cade finendo nel vortice dell'elica del. L'uomo di 36 anni è morto. A riportare la notizia è il quotidiano greco Ekathimerini, spiegando che quattro persone sono state arrestate: il capitano, il nostromo, il primo ufficiale e l'...

