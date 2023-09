Tragedia sul lavoro | a 53 anni muore schiacciato da un carrello meccanico

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Marcianise. Mortoda unmentre era al. È successo nella tarda serata di ieri, intorno alle 22, nell’azienda Comet Sud, a Marcianise nella zona industriale Asi Nord. L’operaio, un uomo di 53, Giuseppe Borrelli, originario di Pignataro Maggiore, stava svolgendo il suo turno serale all’interno dei locali verniciatura, quando è stada unsopraggiunto da dietro, riportando una frattura al collo rivelatasi fatale. La salma è stata trasportata presso l’istituto di medicina legale dell’Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per l’esame autoptico. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente.