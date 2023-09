Tragedia in autostrada | il famoso italiano muore insieme alla moglie

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Terribile incidente si è verificato nella giornata di ieri lungo l’dei Laghi, nel tratto tra Sesto Calende/Vergiate – Besnate. Un noto imprenditore e suahanno perso la vita dopo che la loro macchina si è ribaltata senza alcuna spiegazione. Immediatamente sono sopraggiuti i soccorsi, ma per i due coniugi non c’è stato nulla da fare. Leggi anche: Leggi anche: Nel pomeriggio di martedì 5 settembre il noto imprenditorePietro Cozzi e suaMarisa Agliati, di 84 anni, hanno perso la vita mentre percorrevano l”dei Laghi, nel tratto tra Sesto Calende/Vergiate – Besnate. Cozzi era un uomo d’affari molto conosciuto a Legnano, Milano. La sua carriera era principalmente dedicata al settore automobilistico con l’omonima concessionaria. In più ,nel 2015, ...

È di due morti il bilancio del terribile incidente avvenuto in A26, nel tratto tra Sesto Calende/Vergiate e Besnate: si indaga sul sinistro mortale.Incidente mortale lungo l’A8, nel tratto Sesto Calende/Vergiate – Besnate (Varese), dove un uomo di 88 anni e una donna di 84 hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio atto ...