Tragedia ad Eboli | ragazzo si toglie la vita per amore

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ieri nel territorio diun giovane di 23 anni residente a Battipaglia si sarebbe impiccato – come riporta Salerno Today – dopo essere stato lasciato dalla sua fidanzata, la quale avrebbe scoperto il suo tradimento. Il corpo privo didel giovane è stato trovato sospeso tra le scale all’interno dell’azienda presso la quale lavorava. Velocemente, sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Indagano le forze dell’ordine. Segui ZON.IT su Google News.

