Traffico Roma del 06-09-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 settembre 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi invariata la situazione sul Raccordo Anulare un incidente provoca lunghi incolonnamenti in carreggiata esterna a partire dal V con laFiumicino fino all’uscita Ardeatina ripercussioni e code sulla Pontina perché deve entrare sul raccordo anulare è sempre sul raccordo perintenso i lavori incolonnamenti in interni a partire dalla Cassia sino allo svincolo Salaria è ancora in internal code dalla Bufalotta allo svincolo La Rustica incidente sul tratto Urbano dellana con attenzione con una menti dalla tangenziale fino all’uscita di Viale Palmiro Togliatti in direzione quindi della raccordo per me con il Corona 20 per lavori in corso sulla tangenziale Tra Corso Francia la Salaria in direzione San Giovanni poi per...