Traffico Roma del 06-09-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 settembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione ci sono difficoltà sulla Flaminia penalizzata da un incidente che provoca incolonnamenti a partire da Corso Francia fino allo svincolo di Grottarossa in direzione quindi del raccordo anulare per quanto riguarda il raccordo abbiamo rallentamenti con code a tratti in carreggiata esterna a partire dall’uscita continua euro fino allo svincolo dell’appia in tangenziale code pere lavori in corso Francia l’uscita Salaria in direzione San Giovanni nella periferia est sulla Tiburtina per lavori code 3 via colli del Velino in via del Tecnopolo in direzione di Tivoli informazioni su queste notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità