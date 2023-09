Traffico Roma del 06-09-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 settembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione rallentamenti per lavori in corso sono segnalati sulla tangenziale Tra Corso Francia e viale di Tor di Quinto verso San Giovanni Sulla via Tiburtina da via Colli sul Velino a viale del Tecnopolo direzione Tivoliregolare sul grande raccordo anulare e su tutte le consolari per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità