Traffico Roma del 06-09-2023 ore 11 | 30

(Di mercoledì 6 settembre 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione sul grande raccordo anulare per un incidente si sono formate Code in carreggiata interna tra le uscite Prenestina e Appia code per incidente anche sulla tangenziale Tra via Monti Tiburtini l’uscita per la A24 verso San Giovanni sul tratto Urbano della A24 si viaggia incolonnati verso la tangenziale a partire da via Filippo Fiorentini Ci sono code anche sulla via Tiburtina tra Settecamini e via del polo verso Tivoli per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità